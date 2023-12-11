В России с 13 на 14 января традиционно отмечают Старый Новый год. Но это не только повод еще раз собраться за праздничным столом. Это еще и пора гаданий, утверждает экстрасенс и астролог Светлана Проскурякова. Звездный эксперт рассказала, как заглянуть в будущее, а также настроиться на удачу.

Одно из самых распространенных гаданий — на воде.

Нужно взять чашку с холодной водой, растопить на плите немного воска, а потом вылить кипящий воск в емкость. Дождитесь, когда появившаяся на поверхности воды фигура остынет, достаньте ее из чаши. То, что получилось в результате этой процедуры, и означает, каким будет наступивший год.

«Здесь все зависит от вашей фантазии. Если фигура вызывает у вас хорошие ассоциации — значит год будет приятным, если не очень — будут трудности», — отметила астролог.

Также можно совершить ритуал, который поможет донести ваши желания до высших сил. Для этого следует зажечь красную свечу, советует астролог. Так как именно красный цвет символизирует силу желаний.

«Вам понадобится чистый листок бумаги и ручка. И вы сосредотачивайтесь на том, что же вы хотите, и записываете на бумаге. Затем отправляете письмо высшим силам, то есть сжигаете его», — пояснила Проскурякова.

А утром 14 января необходимо выйти на улицу и обратить внимание на того, кто встретится вам первым.

«Если это будет мужчина — год будет активным, если женщина — год будет спокойным. Если собака — у вас появится новый друг; если кошка — вам надо быть осторожным; а если птица — год будет наполнен новостями», — заключила экстрасенс.

Также астролог раскрыла маленький секрет, который поможет быстрее сбыться нагаданному.

«Если рядом с вами окажется кошка, то ваше гадание приобретет дополнительную силу», — подсказала Проскурякова.

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