VK отметит День матери вместе с пользователями

В День матери пользователи вспомнят один из главных советов мамы, который не раз слышали в детстве, — не забыть надеть шапку. Каждый сможет проявить заботу о маме и поздравить с праздником своей фотографией в теплом головном уборе: сделать оригинальные снимки можно будет на фоне тематических арт-объектов, расположенных на ВДНХ и рядом с VK Store в Санкт-Петербурге. Там же можно будет получить QR-коды для участия в розыгрыше брендированных шапок от VK.

Фото арт-объектов в Москве и Петербурге доступны по ссылке.

Каждой маме — по сюрпризу

24 ноября, в преддверии праздника, Одноклассники поздравят всех мам в специальном выпуске хобби-шоу «Мама может!». Мамы-пользователи ОК с необычными хобби — от хоккея до полетов на самолете — расскажут свои истории.

В шоу Марина Федункив узнает, почему героини выбрали именно эти увлечения, как им удается совмещать хобби и воспитание детей и каких успехов женщины добились в любимом деле. В конце выпуска героинь ждет сюрприз: встреча с игроками любимой хоккейной команды, танцевальный мастер-класс по танго с Евгением Папунаишвили и полет на тренажере пассажирского авиалайнера с реальным пилотом гражданской авиации.

Также видео в Одноклассниках поделится сборная России по футболу: 26 ноября Андрей Мостовой, Данил Пруцев и Юрий Горшков поздравят всех мам с праздником.

О мамах — смешно и серьезно

Что на самом деле значит «Да делай, что хочешь!» или «Вырастешь поймешь»? В честь праздника блогеры в VK Клипах решили «перевести» типичные мамины фразы и объяснить в скетчах и зарисовках, что наши мамы реально имеют в виду. Ролики можно посмотреть в специальной подборке VK Клипов.

Дети Mail.ru (проект VK) вместе с экспертом-репродуктологом расскажут о том, почему «отложенное материнство» стало новым социальном трендом, какой возраст для рождения ребенка оптимален с точки зрения биологии и о чем стоит позаботиться тем, кто задумывается о родительстве, но не готов к нему прямо сейчас. Также врач объяснит, как жизнь в мегаполисе влияет на женское здоровье, и назовет простые, но очень эффективные способы его улучшить.