«Мы потеряли абсолютно все»: Израиль во время перемирия обстрелял колонну с людьми в секторе Газа

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Боевые действия могут возобновиться в любую минуту.

Фото, видео: REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa; 5-tv.ru

Израиль начал транспортировку на сборный пункт первой партии из 39 палестинских заключенных, которые будут освобождены по соглашению с ХАМАС. Взамен группировка отпустит группу израильских заложников — женщин и детей, захваченных во время рейдов боевиков 7 октября.

Однако гуманитарная пауза не означает свободу перемещения для палестинцев, кто по приказу израильской армии вынужденно покинул север сектора Газа и переместился на юг. Боевые действия могут возобновиться в любую минуту — в этом убедился корреспондент «Известий» в секторе Газа Мохаммед Бельбесси.

Наш корреспондент оказался на печально известной дороге Салах ад-Дин. Это место, где израильская армия разделила сектор Газа на север и юг.

Здесь до сих пор стоит боевая техника. Израильские военные открывают огонь без предупреждения по всем, кто пытается вернуться с юга на север в свои дома.

По-прежнему ЦАХАЛ разрешает движение только в другую сторону. Жителям северной части сектора Газа предписано срочно переместиться на юг.

С утра пятницы в 49-й день войны наступило долгожданное перемирие на четыре дня. Его удалось достичь при посредничестве Катара, Египта и США.

Как сообщили власти сектора Газа, есть договоренность с Израилем, чтобы его самолеты во время мирной паузы вообще не летали над югом сектора Газа и соблюдали шестичасовые «окна» в полетах над севером. Но как только люди решили навестить свои оставленные дома на севере региона, израильская армия тут же нарушила перемирие и открыла огонь по колонне вынужденных переселенцев, есть убитые и раненые.

Съемочная группа нашего корреспондента тоже едва не попала под огонь. Люди в панике вынуждены бежать с дороги Салах ад-Дин и возвращаться к местам временного проживания на юге.

Хотя больше всего помощь нужна тем немногим жителям сектора Газа, кто остался на севере анклава. Там сплошные разрушения, а завалы разбирать фактически некому.

«Мы все потеряли, абсолютно все. Не могу говорить», — плачут местные жители.

Израиль всеми силами мешает передвижению людей на север, хотя обязался ежедневно пропускать четыре бензовоза с топливом и газом и не менее 200 грузовиков с гуманитарной помощью как для южных районов, так и для северных.

Пожалуй, важнейшее условие перемирия это обмен заложниками. Совсем скоро ХАМАС начнет перемещение первой партии израильских женщин и детей, захваченных 7 октября.

В свою очередь, израильтяне уже начали отбор в тюрьмах первой группы палестинских женщин и подростков моложе 18 лет. Их доставят на сборные пункты на западном берегу реки Иордан и в Иерусалим.

Но даже те палестинцы, кто получит амнистию, не смогут вернуться в свои дома на севере Газы. Все говорят, что перемирие в четыре дня это слишком коротко, чтобы начать восстанавливать все, что разрушено.

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