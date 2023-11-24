Минюст внес политика Михаила Касьянова* в реестр иноагентов

Министерство юстиции России расширило реестр иноагентов. Как сообщается на сайте ведомства, в список включили политика Михаила Касьянова*, историка Илью Венявкина*, журналистов Илью Давлятчина* и Идриса Юсупова*, а также общество с ограниченной ответственностью «ЛЮДИ»*.

Отмечается, что Касьянов принимал участие в создании и распространении материалов иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике. Остальные вышеуказанные лица попали в список иноагентов по аналогичной причине.

Организация «ЛЮДИ» же получала поддержку со стороны иностранных источников и осуществляло финансирование деятельности объединения, включенного в реестр иноагентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минюст внес политика Александра Малова* в реестр иноагентов.

* — признан иноагентом в РФ