Илон Маск. США. Украина. Кто своровал боеприпасы?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 54 0

Илон Маск испугался дефицита боеприпасов в США из-за Украины

Илон Маск. США. Украина. Кто своровал боеприпасы?

Фото: TOLGA AKMEN / POOL / ТАСС

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Миллиардер напуган происходящем. Решает ли американское правительство проблему?

Американский миллиардер Илон Маск обеспокоен тем, что США испытывает дефицит боеприпасов из-за бездумной помощи Украине. Об этом бизнесмен рассказал в социальной сети X.

Миллиардер прокомментировал запись предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса. Он заявил, что Штаты так и не решили проблему с боеприпасами, которая появилась из-за поддержки Украины.

Арсенал США стал разоряться еще в 2022 году. И с тех самых пор правительство не предприняло никаких действий для выхода из этой ситуации. А она между прочим усугубилась.

«Пугающе», — написал Маск под постом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что второй тестовый запуск корабля многоразовой транспортной системы Starship закончился провалом. Космическое судно разработана компанией SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску.

Земля потеряла связь с кораблем через десять минут полета.

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