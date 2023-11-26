Запреты на руку не пошли: частный бизнес Чехии не устоял перед закупкой российского газа

Российский рынок поставил в Чехию порядка 1,2% от общих объемов за 2023 год, не приложив дополнительных усилий для налаживания экспорта.

Часть торговых компаний, поставляющих газ в Чехию, закупает его у России, несмотря на запрет. Об этом заявил чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела. Целый ряд чешских компаний осуществил закупку и экспорт сырья с российского рынка сбыта. Объемы приобретенного газа из России достигли почти 1,5% от общего объема.

«Мы не нуждаемся в поставках российского газа в Чехию и без проблем создали запасы на эту зиму без него. На этой неделе из ежемесячных данных ERU (Энергетического регуляторного управления - Прим.ред.) мы узнали, что, несмотря на это, с октября к нам некоторые торговые фирмы газ из России начали поставлять. В целом до конца октября газ из России составил 1,2% общих поставок за 2023 год», — написал он в социальных сетях.

До недавнего момента главной компанией-экспортером считалась Норвегия, но полностью отказываться от сотрудничества с Россией в Чехии пока не готовы. В правительстве акцентируют внимание, что импорт российского газа в страны ЕС не подпадает под санкции, поскольку некоторые государства по-прежнему не могут без него обойтись.

Главное условие, которое в Чехии планируют соблюдать и дальше, заключается в том, что потребители впредь будут получать уведомления о том, что газ приобретается у поставщиков, которые, в свою очередь, покупают топливо в России. Сложившаяся ситуация позволяет Чехии утверждать, что страна полностью поборола зависимость от сырья из Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз продолжает без стеснения закупать российский газ.