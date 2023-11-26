В Смоленской области пресечена попытка атаки украинских дронов
Анохин: в Смоленской области пресечена попытка атаки украинских дронов
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справились с задачей.
В Смоленской области успешно пресечена попытка атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справились с задачей. Пострадавших в результате атаки киевского режима, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы области.
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