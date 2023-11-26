В Смоленской области пресечена попытка атаки украинских дронов

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 33 0

Анохин: в Смоленской области пресечена попытка атаки украинских дронов

В Смоленской области пресечена попытка атаки украинских дронов

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справились с задачей.

В Смоленской области успешно пресечена попытка атаки украинских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) справились с задачей. Пострадавших в результате атаки киевского режима, предварительно, нет. На месте работают экстренные службы области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обломки украинского беспилотника врезались в жилой дом в Туле: есть пострадавшие.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
26 нояб
Обломки украинского беспилотника врезались в жилой дом в Туле: есть пострадавшие
20 нояб
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Орловской области
20 нояб
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Брянской области
19 нояб
Собянин сообщил о пресечении попытки атаки украинского беспилотника на Москву
18 нояб
Два человека пострадали при атаке украинского дрона-камикадзе под Белгородом
18 нояб
В Брянской области уничтожен вражеский беспилотник
16 нояб
Три беспилотника перехвачены и уничтожены в акватории Черного моря
14 нояб
В небе над Россией уничтожены несколько беспилотников
12 нояб
Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
11 нояб
Средства ПВО перехватили два беспилотника над Смоленской и Московской областями
-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:23
Армения и Латвия вошли в пятерку крупнейших поставщиков виски в Россию
12:19
Две украинские зенитные ракеты С-200 уничтожены в акватории Азовского моря
12:07
Информационная операция: как Пентагон ведет боевые действия на Украине
11:49
Учился у Марселя Марсо: в Петербурге умер один из самых известных мимов РФ
11:31
«Очень хитрый вирус»: как банальная ветрянка может превратиться в лишай
11:13
Часть территории ДНР обесточена после атаки ВСУ

Сейчас читают

Дмитрий «Пухляш» Красилов представил публике новый трек «Астролог» и свою маму
Уже подали документы: какая страна следующей войдет в БРИКС
Итальянский певец Pupo исполнил песню «Есть только миг» на русском языке
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд