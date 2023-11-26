Александр Петров сыграл роскошную свадьбу в Подмосковье

Кто из звезд пришел поздравить знаменитость и его молодую жену со знаменательным событием?

Масштабная свадьба актера Александра Петрова состоялась в Подмосковье в субботу, 25 ноября. На торжественное мероприятие на модной площадке La Pino Hall собралось около 250 гостей.

Александр Петров и Виктория Антонова сыграли пышную свадьбу в Подмосковье. Instagram* / fkirkorov

Как передает издание Voice, 22-летняя избранница звезды Виктория облачилась в романтичное белое платье с открытыми плечами и длинной фатой. Петров же был в белой рубашке и классическом черном костюме. На спине пиджака красовались слова «Саша + Вика».

Молодожены медленно прошлись по дорожке под чувственную музыку, потом встали лицом к лицу. После этого звезда российского кино снял пиджак и, расстегнув рубашку, продемонстрировал возлюбленной и гостям переводную татуировку «Виктория Петрова» на груди. Он поделился планами сделать такую же настоящую.

Отмечается, что на свадьбе присутствовали такие знаменитости, как Филипп Киркоров, Виктор Добронравов, Игорь Верник, Сергей Бурунов, Владимир Якунин, Леонид Ярмольник.

Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова зарегистрировали брак в сентябре 2023 года, о чем актер рассказала в микроблоге.

Ранее 5-tv.ru писал, как жена Александра Петрова провела свой девичник.

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