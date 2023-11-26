Александр Петров сыграл роскошную свадьбу в Подмосковье

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 55 0

Александр Петров и Виктория Антонова сыграли свадьбу, позвав 250 гостей

Александр Петров сыграл роскошную свадьбу в Подмосковье

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Кто из звезд пришел поздравить знаменитость и его молодую жену со знаменательным событием?

Масштабная свадьба актера Александра Петрова состоялась в Подмосковье в субботу, 25 ноября. На торжественное мероприятие на модной площадке La Pino Hall собралось около 250 гостей.

Александр Петров и Виктория Антонова сыграли пышную свадьбу в ПодмосковьеАлександр Петров и Виктория Антонова сыграли пышную свадьбу в Подмосковье. Instagram* / fkirkorov

Как передает издание Voice, 22-летняя избранница звезды Виктория облачилась в романтичное белое платье с открытыми плечами и длинной фатой. Петров же был в белой рубашке и классическом черном костюме. На спине пиджака красовались слова «Саша + Вика».

Молодожены медленно прошлись по дорожке под чувственную музыку, потом встали лицом к лицу. После этого звезда российского кино снял пиджак и, расстегнув рубашку, продемонстрировал возлюбленной и гостям переводную татуировку «Виктория Петрова» на груди. Он поделился планами сделать такую же настоящую.

Отмечается, что на свадьбе присутствовали такие знаменитости, как Филипп Киркоров, Виктор Добронравов, Игорь Верник, Сергей Бурунов, Владимир Якунин, Леонид Ярмольник.

Напомним, Александр Петров и Виктория Антонова зарегистрировали брак в сентябре 2023 года, о чем актер рассказала в микроблоге.

Ранее 5-tv.ru писал, как жена Александра Петрова провела свой девичник.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:57
Новая проблема в рядах ВСУ: как режим Зеленского убивает украинцев
16:41
«Откуда это?» — концертный директор Хлебниковой развеял слухи о звезде
16:25
Как его использовать? «Волшебное оружие» Запада оказалось бесполезным для ВСУ
16:09
Бесконечная любовь Адриано Челентано к России: зачем кумир женщин из Италии едет в Москву
15:53
Обострение проблемы беженцев в Европе: как Запад сам создает себе трудности
15:37
Александр Петров сыграл роскошную свадьбу в Подмосковье

Сейчас читают

«Теперь полный комплект»: многодетная Джугелия впервые о переменах после рождения дочери
Лидер группы «Рондо» Александр Иванов о песнях на века: «Пропущены через сердце»
«Жизнь непростая»: Клара Новикова вышла на сцену в Москве после долгого отсутствия
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд