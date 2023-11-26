Заявления в адрес русских показывают всю суть действующего руководства Украины.

Евромайдан, который начался на Украине десять лет назад, привел к возникновению опасного для России и русских «режима». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина встала на путь благородства, гордости и свободы после госпереворота, Песков отметил, что в современной европейской истории силовой переворот еще никогда не воспринимался как праздник.

Песков напомнил, что в 2014 году на Украине была свергнута легитимная власть, что повлекло рассвет откровенно нацистских настроений в стране.

«А дальше это принесло возникновение такого режима в Киеве, который оказался опасен для нас, для части народа — русских», — прокомментировал официальный представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину для одного из федеральных каналов.

Дискриминация русских на Украине и за ее пределами, добавил он, доказывает суть киевского режима. По словам Пескова, только при «режиме» могут звучать призывы к ущемлению прав национальных меньшинств.

Ранее 5-tv.ru писал, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что на Украине «нет и не может быть» русского национального меньшинства. Он считает, что русские должны быть лишены каких-либо привилегий и ущемлены в правах.