Путин поручил прекратить удары по Киеву на три дня
Решение связано с приездом американских переговорщиков в украинскую столицу.
Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин поручил в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент России, верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву», — сказал Песков.
По словам представителя Кремля, временная пауза связана с подготовкой и проведением контактов американских представителей в украинской столице.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер направились в Москву с предложением по завершению боевых действий на Украине. Их поездку заранее анонсировал президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.
Сообщалось, что после визита в Россию американские представители должны отправиться на Украину.
Позже стало известно, что правительственный самолет США Boeing C-32A уже вошел в воздушное пространство России. По данным мониторингового сервиса Flightradar, российскую границу воздушное судно пересекло примерно в 11:40 по московскому времени.
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