Украинский генерал Кривонос обвинил Зеленского во вранье о России

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 146 0

Президент Незалежной транслирует ложную информацию в народ. Но зачем?

Украинский генерал Кривонос обвинил Зеленского во вранье о России

Фото: REUTERS / Yves Herman

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Украинцам пора узнать правду о ходе конфликта с Россией. Такое мнение высказал бывший генерал ВСУ (Вооруженные силы Украины) Сергей Кривонос в эфире одного из телеканалов Незалежной. Он дал очень важный совет президенту Владимиру Зеленскому. Лидеру пора сменить человека, который ему сообщает информацию о ходе конфликта. Ведь Зеленскому говорят неправду, а он ее потом транслирует в народ.

«У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. <…> Но это все произошло на самом деле? Нет», — сказал военный в отставке.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как режим Зеленского убивает украинцев. Командование Вооруженных сил Украины перестало давать солдатам выходные дни. По их мнению, это может привести к появлению дыр в обороне.

Тема:
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