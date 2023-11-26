Новая проблема в рядах ВСУ: как режим Зеленского убивает украинцев
Welt: командование ВСУ лишило солдат отпуска из-за страха перед ВС РФ
Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez
Боевики вынуждены сидеть в окопах по несколько месяцев без какой-либо ротации.
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестало давать солдатам выходные дни. По их мнению, это может привести к появлению дыр в обороне. Такой новостью поделились журналисты немецкого телеканала Welt.
По словам представителей СМИ, и мужчины, и женщины сидят в окопах уже несколько месяцев без какой-либо ротации. Из-за возросших потерь режим Зеленского продолжает проводить бескомпромиссную мобилизацию населения, не предоставляя солдатам каких-либо отпусков.
«В ВСУ боятся, что, если боевикам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские. Такая ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского», — отметил в Welt.
В начале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии ни к чему не привели. Именно поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну, вводя экономические санкции и поставляя на Украину боеприпасы, технику и оружие.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные страны уже физически не могут поддерживать Украину. Армии европейских стран испытывают дефицит вооружения.
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