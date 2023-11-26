Новая проблема в рядах ВСУ: как режим Зеленского убивает украинцев

Боевики вынуждены сидеть в окопах по несколько месяцев без какой-либо ротации.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестало давать солдатам выходные дни. По их мнению, это может привести к появлению дыр в обороне. Такой новостью поделились журналисты немецкого телеканала Welt.

По словам представителей СМИ, и мужчины, и женщины сидят в окопах уже несколько месяцев без какой-либо ротации. Из-за возросших потерь режим Зеленского продолжает проводить бескомпромиссную мобилизацию населения, не предоставляя солдатам каких-либо отпусков.

«В ВСУ боятся, что, если боевикам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские. Такая ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского», — отметил в Welt.

В начале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии ни к чему не привели. Именно поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну, вводя экономические санкции и поставляя на Украину боеприпасы, технику и оружие.

В Совфеде РФ объяснили, почему Киев заговорил о перемирии

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные страны уже физически не могут поддерживать Украину. Армии европейских стран испытывают дефицит вооружения.