Новая проблема в рядах ВСУ: как режим Зеленского убивает украинцев

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Welt: командование ВСУ лишило солдат отпуска из-за страха перед ВС РФ

Новая проблема в рядах ВСУ: как режим Зеленского убивает украинцев

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

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Тема:
Спецоперация

Боевики вынуждены сидеть в окопах по несколько месяцев без какой-либо ротации.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестало давать солдатам выходные дни. По их мнению, это может привести к появлению дыр в обороне. Такой новостью поделились журналисты немецкого телеканала Welt.

По словам представителей СМИ, и мужчины, и женщины сидят в окопах уже несколько месяцев без какой-либо ротации. Из-за возросших потерь режим Зеленского продолжает проводить бескомпромиссную мобилизацию населения, не предоставляя солдатам каких-либо отпусков.

«В ВСУ боятся, что, если боевикам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские. Такая ситуация создает серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского», — отметил в Welt.

В начале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии ни к чему не привели. Именно поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну, вводя экономические санкции и поставляя на Украину боеприпасы, технику и оружие.

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Тема:
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