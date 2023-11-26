«Приезжала сюда по любви»: Орнелла Мути рассказала, почему регулярно возвращается в Россию

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 1 042 0

Орнелла Мути призналась, что прилетала в Россию по любви

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maurizio D'avanzo; 5-tv.ru

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Актриса посещала страну по разным причинам. Но одна сильно удивляет. Какая именно?

В Москву прилетела итальянская актриса Орнелла Мути. Она будет участвовать в театрально-музыкальной постановке «Бетховен — героическая жизнь гения». В преддверии этого события она пообщалась с журналистами и рассказала, для чего регулярно посещает Россию.

«Здесь много факторов. Сейчас я, конечно, приехала по работе. Но были случаи, когда я приезжала сюда по любви, так просто развлечься, участвовала в одной оперной постановке в кремлевском дворце. Там даже на русском я выступала», — рассказала актриса.

Уже завтра, 27 ноября, актриса снова выступит в России. Ее ждет сцена Московского Дворца Молодежи. «Бетховен — героическая жизнь гения» — это уникальная театрально-музыкальная постановка, повествующая об увлекательной творческой связи композитора Людвига ван Бетховена и писателя Иоганна Вольфганга фон Гете. Орнелла Мути получила главную роль. Она будет зачитывать письма из переписки двух гениев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орнелла Мути раскрыла секрет своей вечной молодости.

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