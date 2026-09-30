«Неординарный и трогательный»: каким Наталья Гулькина запомнит Сергея Соседова

Наталья Гулькина: Сергей Соседов был неординарным и трогательным человеком

Уход музыкального критика Сергея Соседова воспринимается как потеря близкого человека. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказала певица, экс-солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина на церемонии прощания с журналистом.

«Честно говоря, я до сих пор не могу прийти в себя. Ощущение, что я потеряла близкого человека. Настолько он был дорог и любим», — отметила артистка.

Она добавила, что последний раз общалась с Соседовым около месяца назад через социальные сети. Тогда у нее прошел суд, после которого критик оказал исполнительнице поддержку.

Также Гулькина отметила величину личности критика.

«Такого большого человека я больше не знаю, из музыкальных критиков. Яркий, неординарный и очень трогательный человек», — подчеркнула артистка.

Сергей Соседов умер 23 сентября в городе Нерюнгри. Ему было 58 лет. Причиной трагедии стал несчастный случай. В гостинице критик упал с лестницы и получил тяжелую травму головы. Врачи провели операцию. Однако спасти журналиста не удалось.

По результатам экспертизы, к смерти привели перелом основания черепа, кровоизлияние и отек головного мозга.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергея Соседова проводили в последний путь под аплодисменты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.