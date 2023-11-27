Заботливая жена или хитрая интриганка: скандал за скандалом вдовы Караченцова

Злопыхатели часто забывают, что Людмила Поргина до последнего дня выхаживала своего супруга.

Николая Караченцова нет с нами вот уже пять лет. Народный артист СССР ушел из жизни после более чем десятилетней нетрудоспособности и инвалидизации. Все эти годы с ним была его единственная супруга и мать его единственного ребенка — Людмила Поргина.

Многие публицисты отмечают, что, безусловно, уход за близким человеком с инвалидностью — это подвиг. Но такой подвиг ежедневно совершают сотни тысяч женщин, при этом не ходят по телешоу.

«Людмила снова пошла на телевидение» — много заголовков такого содержания обрушилось на голову вдову в первые годы после того, как ее третьего мужа не стало.

Заведомый эпатаж ради гонораров на ток-шоу? Или искренняя боль и тоска по ушедшему мужу? Кто же она на самом деле — хитрая интриганка или тоскующая, дохаживающая парализованного мужа, женщина?

Людмила Андреевна с юности мечтала быть актрисой кино. Но с кинематографом у нее не задалось. Даже из театра она была вынуждена уйти после того, как стала матерью. Караченцов просил ее «осесть дома» и выполнять функции жены и мамы. Позже в интервью она преподнесла это так, что с радостью стала домохозяйкой, оставила театральные подмостки без капли сожаления. Видимо, не с радостью, ибо как только выдалась возможность «попасть в телевизор», она ее осуществила.

Брак с Николаем стал для Поргиной третьим по счету. Первый был ветреный и короткий. Второй — серьезнее. Но будучи во втором браке, актриса знакомится с уже тогда известным Николаем Петровичем, и уходит к нему от мужа. Когда второй муж — каскадер Виктор Корзун — узнал о романе супруги с Караченцовым, то решил расправиться с неверной, увезя в лес и оставив одну. Ей удалось найти дорогу и поймать машину.

За Николая Петровича актриса вышла замуж в 1975-м, через три года родила от него единственного сына. Первые годы совместной жизни были похожи на сказку. Муж почти каждый день приносил цветы, делал комплименты, когда появился сын — помогал заботиться о нем. Как сама Людмила Андреевна рассказывала в интервью, она была счастлива быть женой и мамой. И пускай работа осталась в прошлом — не беда!

Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Но тучи сгущались над их маленьким идеальным семейным мирком… Известность, деньги, связи — с годами Николай Петрович наращивал солидность, вес, значимость в столичном кино-мире. Женщины вились вокруг него.

Семья Поргиной сразу приняла ее нового мужа, а вот мама Караченцова настороженно отнеслась к невестке. Но позже, после рождения внука, приняла ее.

Когда сын немного подрос, муж стал регулярно задерживаться на работе. Общие знакомые при встрече стали понимающе и с грустинкой усмехаться. Любая женщина чувствует сердцем, что отношение мужа изменилось. А актеры — они люди и вовсе тонко чувствующие.

Однако Людмила Андреевна упорно годами играла в игру «У нас все хорошо, а вы нам просто завидуете!».

Что ж, многие жены известных и богатых мужей закрывают глаза на измены.

Неизвестно, что было на самом деле за закрытыми дверями. Поргина в те годы не выносила сор из избы — и, наверное, правильно делала. Уже после смерти Караченцова стали всплывать подробности его личной жизни. К примеру, с Еленой Дмитриевой они встречались более десяти лет. А с Ольгой Кабо и вовсе был серьезный роман и большие планы на будущее. Возможно, он бы инициировал бракоразводный процесс.

Но не успел.

В 2005 году Караченцов попал в страшную аварию. Почти месяц был в коме, а когда пришел в себя, то выяснилось, что его здоровье никогда не станет прежним.

Спустя полгода Поргина и Караченцов обвенчались в церкви. Поговаривали, что это была мечта жены, но муж всегда откладывал этот ритуал. А теперь, когда он фактически стал безвольным и глубоко больным человеком, супруга сама инициировала обряд венчания. Что ж, правды мы, скорее всего, никогда не узнаем.

Несколько лет жена плотно занималась лечением и реабилитацией мужа. Увы, каких-то явных сдвигов в состоянии не было. И тогда Поргина пошла по ток-шоу. Основная «волна» этих походов пришлась на начало-середины 2010-х. На шоу женщина делилась подробностями, которые не принято афишировать. Это даже не личная жизнь, это какие-то физические подробности существования человека, скажем так. При этом сам Николай Петрович тоже присутствовал на этих шоу, и чаще всего просто сидел с отсутствующим видом.

Может, хождение по телешоу стало для нее способом справиться со стрессом? Возможно. Но вот старые друзья и коллеги за спиной судачили совсем о другом.

В 2018 году Караченцов скончался. Спустя время постоянные интервью и участие в тв-шоу Поргиной продолжились. Очевидно, что она делала это не бесплатно. Однако в интервью сама артистка говорила, что участие в шоу платят копейки и жаловалась на «нехватку денег и низкую пенсию — всего 53 тысячи», такой суммы на нормальную жизнь ей было недостаточно. И на то, чтобы поставить памятник на могилу мужа — тоже, его создание и установку спонсировали со стороны.

Людмила Андреевна изменила имидж, покрасила волосы, воспользовалась услугами косметологии.

В прессе появлялись слухи о новом замужестве Поргиной. Сама же она утверждала, что создавать семью более не считает нужным. Сейчас вдова не обделена вниманием противоположного пола, регулярно получает предложения руки и сердца. Она проводит много времени за границей. Турция, Дубай, Франция — любимые направления.

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