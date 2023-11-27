Смертельные вейпы? В Кировской области загадочно умерли две школьницы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 717 0

В Кировской области нашли тела двух подростков рядом с вейпами и снюсом

Смертельные вейпы? В Кировской области загадочно умерли две школьницы

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Трагедия произошла после вечеринки.

В Кировской области загадочно погибли две школьницы, после вечеринки в доме одной из них были также найдены вейпы и снюс. Об этом стало известно 5-tv.ru сегодня днем.

Трагедия случилась в городе Белая Холуница. Тела подростков нашла мать одной из девочек. Рядом с ними также были обнаружены пустые бутылки от мохито.

Что произошло с детьми — предстоит выяснить правоохранительным органам. Следственный Комитет изъял из квартиры мобильные телефоны погибших подростков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России создали первую антивейп-систему.

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