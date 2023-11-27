Лукашенко «с треском» уволил своего помощника. В чем причина?

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Лукашенко уволил помощника Брыло за проступок, несовместимый с госслужбой

Лукашенко «с треском» уволил своего помощника. В чем причина?

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Громкое и резонансное увольнение никак не объясняется. С чем же связана отставка белорусского чиновника?

В Белоруссии со скандалом уволен помощник президента страны, инспектор по Витебской области Игорь Брыло. Информацию об этом распространила пресс-служба главы союзного государства Александра Лукашенко со ссылкой на указ президента.

«Игорь Брыло освобожден от должности <…> в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе», — говорится в сообщении.

Официальные причины увольнения помощника главы Белоруссии не раскрываются.

Однако на одном из последних совещаний Лукашенко поднял тему криминальных схем в стране, сообщив, что в Белоруссии были выявлены преступные схемы в молочной отрасли. По сообщению КГБ, подозреваемые в совершении преступления задержаны, ряду из них предъявлены обвинения. Ряд белорусских СМИ ранее сообщали о том, что Брыло мог быть причастен именно по «молочному делу», так как ранее занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко призвал власти Украины начать переговоры с Россией.

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