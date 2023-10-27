«О земле и мире»: Лукашенко призвал начать переговоры по Украине

Лукашенко призвал Украину начать мирные переговоры о земле и мире
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Причем не нужны никакие предварительные условия, заявил белорусский президент.
Умные люди на Украине должны начать мирные переговоры по урегулированию конфликта с объявлением режима прекращения огня. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит госиздание «СБ. Беларусь сегодня».
«Главное — команду дали „стоп“. С 00.00 часов „стоп“ — никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы никто не подбрасывает, коммуникации не восстанавливает. Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире», — сказал он.
По словам Лукашенко, на Украине немало умных людей. Он также заявил, что нужно начать переговоры без предварительных условий.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что бывший немецкий канцлер Герхард Шредер назвал виновных в срыве переговоров РФ и Украины.
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