Шантаж по-киевски: как командиры ВСУ угрожают боевикам, нежелающим идти в атаку
В ВСУ заявили об угрозах не эвакуировать боевиков с поля боя за отказ атаковать
Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai
На Украине растет недовольство действиями Владимира Зеленского, но он продолжает посылать в бой с неэффективными боеприпасами.
Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожают боевикам, нежелающим идти в атаку. Об этом рассказал украинский военнопленный, сложивший оружие в районе Новопрокоповки в Запорожской области.
«У нас тоже есть рации, и мы слышим, как нам со штаба говорят: «Вы штурмовики …идите вперед… А если вы не пойдете, мы вас не эвакуируем от туда», — приводит РИА Новости его слова.
Он также рассказал, что боевиков отправляют в атаку с неэффективными кассетными боеприпасами НАТО в качестве огневой поддержки. При этом на линии соприкосновения находится большое число российских дронов. Пленный еще отметил точную работу минометных расчетов Вооруженных сил России (ВС РФ).
В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ВСУ растет недовольство действиями президента Украины Владимира Зеленского.
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