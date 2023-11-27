Неужели президент Украины не видит проблем внутри своей же армии?

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще жалуются на действия своего лидера Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Bild, приводя слова солдат.

Один из боевиков признался, что вынужден платить сам за оборудование, аренду, питание и ремонт транспортных средств. Однако куда на самом деле уходят деньги, неизвестно.

«Что происходит со всеми деньгами, поступающими из-за рубежа? Мы все больше чувствуем себя брошенными правительством», — заявил боевик ВСУ.

Издание также отмечает отсутствие координации действий между отрядами армии Украины. В этом боевики винят своих генералов.

«Каждый отряд воюет сам за себя. Порой в полном неведении относительно отряда справа и слева, порой — в конкуренции с ними», — добавил боевик.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спутники Starlink, которые Украина использует в военных целях, могут стать законной мишенью для России.