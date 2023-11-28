«Неудачный эффект»: что не так с лицом 70-летней Татьяны Веденеевой

Некоторое время назад заслуженная артистка РФ обращалась к пластическому хирургу из Франции.

Популярная телеведущая Татьяна Веденеева совершенно точно обращалась к специалистам для коррекции внешности. Об этом рассказала пластический хирург Ольга Рабодзей в беседе с изданием «Страсти».

Впрочем, заслуженная артистка Российской Федерации и не скрывала походов к врачам. Некоторое время назад женщина собиралась убрать припухлость вокруг век и обратилась к французскому специалисту. Правда, результатами работы она осталась крайне недовольна.

«Эффект от операции крайне неудачен. Если Татьяне Вениаминовне требовалось слегка убрать „припухлость“ вокруг глаз, то решением этой проблемы могла стать лапароскопия. Кстати, в российских клиниках такие операции проводят очень быстро и с шикарными результатами», — отметила Рабодзей.

Врач добавила, что телеведущая корректировала форму скул с помощью гиалуроновой кислоты. Для такой операции используются шприцы с очень тонкими иглами, поэтому механические повреждения кожи сводятся к минимуму. Также Веденеева могла изменить форму подбородка с помощью той же гиалуроновой кислоты или гидроксиапатита кальция.

«Что касается отсутствия возрастных изменений на лице актрисы, таких как морщины, носогубные складки, обвисание кожи — это работа ботокса, а также таких уколов красоты», — уверена хирург.

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