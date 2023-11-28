В альянсе видят риски в действиях Москвы. Что об этом думают в Кремле?

Североатлантический альянс был создан как инструмент конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы НАТО Йенса Столтенберга о рисках конфликта между Москвой и альянсом.

«НАТО считает Россию противником, НАТО — это альянс, который были создан как инструмент конфронтации, он так задумывался, его архитектура была выстроена таким образом, что он является, по сути, элементом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе», — указал Песков в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля добавил, что НАТО анализируют ситуацию в мире, включая конфликт на Украине, и не отказывается от своих планов по сдерживанию России и «закланию украинского народа как ритуальной жертвы».

«Мы это прекрасно понимаем и выстраиваем дальнейшую свою линию действий именно в соответствии с этими реалиями. Специальная военная операция продолжается», — заключил Песков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США запаниковали из-за преимуществ России на Украине.