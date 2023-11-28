Песков назвал НАТО инструментом конфронтации
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru
В альянсе видят риски в действиях Москвы. Что об этом думают в Кремле?
Североатлантический альянс был создан как инструмент конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы НАТО Йенса Столтенберга о рисках конфликта между Москвой и альянсом.
«НАТО считает Россию противником, НАТО — это альянс, который были создан как инструмент конфронтации, он так задумывался, его архитектура была выстроена таким образом, что он является, по сути, элементом конфронтации и инструментом сдерживания нашей страны так или иначе», — указал Песков в разговоре с журналистами.
Представитель Кремля добавил, что НАТО анализируют ситуацию в мире, включая конфликт на Украине, и не отказывается от своих планов по сдерживанию России и «закланию украинского народа как ритуальной жертвы».
«Мы это прекрасно понимаем и выстраиваем дальнейшую свою линию действий именно в соответствии с этими реалиями. Специальная военная операция продолжается», — заключил Песков.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США запаниковали из-за преимуществ России на Украине.
- 28 нояб
- Уровень патриотизма падает: эксперты объяснили снижение рейтинга Зеленского
- 28 нояб
- Войсковая элита: ТОП-5 правил успешного бойца
- 28 нояб
- Шантаж по-киевски: как командиры ВСУ угрожают боевикам, нежелающим идти в атаку
- 28 нояб
- «Украина — 51-й штат США»: в Конгрессе возмутились из-за финансирования Киева
- 28 нояб
- «Явная угроза»: в США запаниковали из-за преимуществ России на Украине
- 28 нояб
- Российские истребители оснастят новыми мини-беспилотниками для прорыва ПВО ВСУ
- 28 нояб
- «У России нет проблем»: в США предупредили Украину о поворотном моменте
- 28 нояб
- «Необычная техника»: в США рассказали о столетнем оружии, которое применяют ВСУ
- 28 нояб
- «Рука всегда наготове»: как работают операторы ПЗРК «Игла» в зоне СВО
- 28 нояб
- Потеряли все: в США заявили об уничтожении огромного числа техники ВСУ
Читайте также
86%
-0.11 97.16
0.24
Нашли ошибку?