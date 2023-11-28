В культурной столице 2024-й объявили годом Санкт‑Петербургского государственного университета

Наступающий 2024-й год в культурной столице объявлен Годом Санкт‑Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в ходе торжественного открытия Санкт‑Петербургского международного научно-образовательного салона и Санкт‑Петербургского конгресса «Профессиональное образование, наука и инновации в ХХI веке». В церемонии также приняли участие ректор СПбГУ Николай Кропачев и руководители ведущих вузов города.

«Президент поставил задачу по обеспечению технологического суверенитета страны, но это лишь первый шаг. Наша задача — технологическое лидерство. Как сказал глава государства, фундамент для этого у нас есть. Это крепкие научные традиции, талантливая молодежь, мощная система качественного среднего и высшего профессионального образования», — подчеркнул Беглов.

Глава культурной столицы отметил, что в рамках салона Санкт-Петербург показывает свой потенциал в сфере науки и профессионального образования. Он отметил, что в ней задействована пятая часть экономически активного населения. Ориентиры города заключаются в поддержке научно-образовательной сферы, а также в формировании экономики знаний.

«Петербург — колыбель отечественной науки и высшего образования, а старейший в стране университет — Санкт‑Петербургский. В 2024 году ему исполнится 300 лет. Это точка отсчета истории университетского образования в России. Мы гордимся не только историей нашего прославленного вуза, но и его современными достижениями. Это кузница кадров для страны. Самый известный его выпускник — наш Президент Владимир Владимирович Путин. Юбилей СПбГУ- событие государственного масштаба», — сообщил губернатор.

В честь праздника общественный транспорт Петербурга получит соответствующее оформление. На туристических картах появятся объекты СПбГУ. Дворцовый мост украсят флаги университета, а в день основания вуза — 8 февраля — на Ростральных колоннах зажгут факелы. Университет примет участие в мероприятиях Дня города на отдельной площадке. Тема 300-летия СПбГУ также найдет отражение в празднике выпускников «Алые паруса».

Глава города также смотрел стенды СПбГУ, ГУАП и Университета технологий и дизайна. В рамках салона развернута выставка «Студенты-городу». На ней представлены дипломные проекты студентов, направленные на развитие города в различных сферах.

«Мы проведем его особо, покажем наши достижения, чтобы город мог нами гордиться», — сообщил ректор СПбГУ Николай Кропачев, при этом поблагодарил губернатора Беглова за объявление следующего года Годом СПбГУ.