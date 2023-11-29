«На своем боевом посту»: Довлатова рассказала, как Буйнов заботится об экологии

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 179 0

Народный артист РФ Буйнов собирает бутылки по обочинам, чтобы улицы стали чище

«На своем боевом посту»: Довлатова рассказала, как Буйнов заботится об экологии

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Несмотря на свою популярность, известность и медийность, певцу не чуждо заботиться о природе.

Радиоведущая Алла Довлатова раскрыла секрет певца Александра Буйнова. Оказалось, что народный артист РФ, выходя каждый вечер на прогулку с собакой, параллельно старается заботиться об экологии и поэтому собирает бутылки и прочий мусор вдоль дороги. Об этом она рассказала в беседе с utro.ru.

«Мой сосед по даче — певец Александр Буйнов — каждый вечер идет гулять с собакой и параллельно собирает по обочинам бутылки. Просто у него есть уважение и любовь к этому миру. И я им восхищаюсь, ведь каждый вечер он на своем боевом посту!» — поведала Довлатова.

Она добавила, что артист помимо бутылок собирает еще и бумажки, да и весь мусор, который видит. Ему не чуждо этим заниматься, даже несмотря на то, что он популярен и имеет звание Народного артиста России, добавила Довлатова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто и зачем отправил Буйнова «на тот свет».

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«На своем боевом посту»: Довлатова рассказала, как Буйнов заботится об экологии

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