Как ягненка на заклание: какую мрачную участь Евросоюз приготовил для Молдавии

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Лавров: Молдавия станет следующей жертвой в гибридной войне Запада

Как ягненка на заклание: какую мрачную участь Евросоюз приготовил для Молдавии

Фото: © РИА Новости / Родион Прока

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Последний возможный инструмент для дипломатического урегулирования ситуации в Приднестровье использовался в 2019 году.

Молдавия вполне может стать следующей жертвой гибридной войны «коллективного Запада» против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ.

В своей речи он напомнил о ситуации в Приднестровье, которую можно было бы решить еще 20 лет назад, используя положения меморандума Козака. Но западные страны буквально торпедировали другой документ, и в итоге попытка дипломатического регулирования в регионе оказалась сорвана.

«Натовский и еэсовский Брюссель тогда бесцеремонно торпедировал уже парафированный Кишиневом и Тирасполем документ, а сейчас убивает и формат „5+2“ — последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», — заметил Лавров.

Стоит добавить, что последние переговоры в упомянутом министром формате состоялись в 2019 году. «5+2» предусматривает переговоры Молдавии и Приднестровья как сторон конфликта, России, Украины и ОБСЕ — в качестве посредников, а также Евросоюза и США — как наблюдателей.

Созданный в 2003 году меморандум предусматривал федерализацию Молдавии, он был разработан первым заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Под давлением западных стран третий президент Молдавии Владимир Воронин отказался подписывать документ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Молдавия утрачивает свою идентичность.

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