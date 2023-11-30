В семье ведущего и юмориста Дмитрия Хрусталева родился первенец

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

У знаменитого юмориста и ведущего родилась дочь.

В семье ведущего и юмориста Дмитрия Хрусталева родился первенец

Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин

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Комик Дмитрий Хрусталев всегда скрывал свою личную жизнь. Но на сцене XXVIII Церемонии вручения Премии «Золотой Граммофон» не смог сдержать нахлынувших эмоций и в моменте признался о прибавлении в семействе, сообщает KP.RU.

«13-го числа у меня родилась дочь!» — заявил прямо со сцены артист.

Шоумен, юморист и популярный ведущий Дмитрий Хрусталев редко распространяется о личной жизни. Он тайно женился на избраннице — певице Марии Гончарук в 2019 году. Дату свадьбы влюбленные от прессы и поклонников скрыли.

Артист впервые вышел в свет со своей возлюбленной еще в 2017 году. По словам знакомых Хрусталева, он был буквально пленен красотой молодой красавицы и старался произвести на нее впечатление всеми способами: дарил роскошные букеты цветов, устраивал романтические сюрпризы. В конце концов, исполнительница сдалась и ответила шоумену взаимностью.

Вместе с дамой сердца ведущий долго путешествовал по миру. Во время очередного путешествия Хрусталев решил, что пора перевести отношения на новый уровень, сделал предложение своей спутнице, и она согласилась связать жизнь узами брака со своим кавалером.

Для Марии и Дмитрия это первый брак. Хотя артист до этого более десяти лет встречался с юристом Викторией Дейчук, а после с коллегой по комедийному шоу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец IVAN впервые вывел в свет жену Алину Сухоруких.

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