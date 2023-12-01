Совсем не Гузеева: Азамат Мусагалиев рассказал об отношениях с тещей

Знаменитый юморист надеется, что его история не отпугнет будущих молодоженов.

Комик, актер и телеведущий Азамат Мусагалиев рассказал об отношениях с матерью жены на премьере фильма «Теща», сообщается в материале aif.ru. В ленте казахстанского режиссера Аскара Узабаева сыграли заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева, юморист Гарик Харламов, Настасья Самбурская и Александр Лыков. По сюжету Гузеева — сотрудница ЖКХ и теща (из ночных кошмаров) Харламова, Лыков — ее супруг, а Самбурская — дочь.

Теща — один из важных и популярных персонажей в юморе. Раньше про нее пели частушки, потом рассказывали анекдоты, а затем начали снимать кино. В картине, представленной на днях публике, конфликт достигает точки кипения и грозит закончиться фатальной схваткой. Стоит отметить, Лариса Гузеева с этим фильмом вернулась на экран в качестве актрисы после значительного перерыва.

Не забывается и долгая прелюдия. Известно, что шутки про Гузееву и ее работу в шоу «Давай поженимся» Гарик Харламов отчаянно извергал с завидной регулярностью, а поклонники с нетерпением ждали продолжения их перепалки в социальных сетях. И вот настал апогей — артисты встретились в реальной (ну, почти) схватке. В самом буквальном смысле.

На онлайн-площадках еще до премьеры был размещен клип на главную песню к фильму «Теща», которую написал совместный музыкальный проект Харламова и Мусагалиева «Купание обезьяны в теплой воде». В видеоролике можно увидеть всю экранную семью Гарика.

По мнению Мусагалиева, анекдотичное творчество публика наверняка воспримет с пониманием, да и будущие молодожены свадьбу не отменят Публика в стране, говорит, понимающая. Что же касается его собственных отношений с тещей, проблем нет.

Как рассказал Азамат, с мамой супруги он сразу нашел общий язык, и битв в его жизни нет. А тем, у кого наоборот, комик советует прийти на показ фильма вместе — как на терапию.

Ранее, писал 5-tv.ru, Гарик Харламов рассказал, когда снова женится.