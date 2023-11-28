Харламов заявил, что пока не готов снова жениться

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 72 0

Комик Харламов пока не готов жениться в третий раз

Харламов заявил, что пока не готов снова жениться

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Читайте нас в: Дзен Новости

Артист сейчас находится в отношениях с коллегой Екатериной Ковальчук.

Актер и комик Гарик Харламов сказал, что не готов жениться в третий раз. Такое заявление знаменитости опубликовал Telegram-канал Super.

«Подождите, мне двух пока достаточно. Я об этом не думал даже, честно говоря. Тем более там теща еще, нет», — признался юморист.

Такое заявление о личной жизни знаменитый комик сделал на премьере фильма «Теща», в котором Харламов сыграл зятя, а Лариса Гузеева стала его экранной тещей.

Харламов был женат два раза. Его первой супругой была бизнес-вумен Юлия Лещенко. Брак продержался четыре года, с 2009-го по 2013-й. В 2013-м комик женился на актрисе Кристине Асмус. Через год у них родилась дочка. В 2020-м и этот брак распался. Сейчас он встречается с актрисой Екатериной Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Гузеевой раскрыла отношения мамы с Харламовым после конфликта.

-7° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.61
-0.09 97.07
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:50
Харламов заявил, что пока не готов снова жениться
23:29
Дроны, икра, электроводолаз и робопес: что показали на конгрессе молодых ученых в «Сириусе»
23:08
Группировка ХАМАС позвала Илона Маска в сектор Газа
22:55
Воля жестко пошутил над Тимати и его девушкой: «Спасибо пластическим хирургам»
22:31
Сознание ясное: почему Михаил Боярский попал на операционный стол
22:11
Рекордные урожаи: как ученые и аграрии развивают виноградарство в России

Сейчас читают

«Вместо продуктов привезли гуманитарную помощь в виде саванов»: рассказ беженки, вернувшейся из Газы
«Глобальный полюс силы»: что дает России развитие системы быстрых платежей
Наступить в фекалии, увидеть покойника, почесать ладонь: какие приметы сбываются без осечек
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд