Харламов заявил, что пока не готов снова жениться

Артист сейчас находится в отношениях с коллегой Екатериной Ковальчук.

Актер и комик Гарик Харламов сказал, что не готов жениться в третий раз. Такое заявление знаменитости опубликовал Telegram-канал Super.

«Подождите, мне двух пока достаточно. Я об этом не думал даже, честно говоря. Тем более там теща еще, нет», — признался юморист.

Такое заявление о личной жизни знаменитый комик сделал на премьере фильма «Теща», в котором Харламов сыграл зятя, а Лариса Гузеева стала его экранной тещей.

Харламов был женат два раза. Его первой супругой была бизнес-вумен Юлия Лещенко. Брак продержался четыре года, с 2009-го по 2013-й. В 2013-м комик женился на актрисе Кристине Асмус. Через год у них родилась дочка. В 2020-м и этот брак распался. Сейчас он встречается с актрисой Екатериной Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Гузеевой раскрыла отношения мамы с Харламовым после конфликта.