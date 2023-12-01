Против ребенка: родственники актрисы Раисы Максимовой воюют с ней за наследство

Родные делят квартиру в центре Москвы, которую артистка хотела отдать семилетнему внуку.

Народную артистку России, старейшую актрису МХТ имени Чехова, Раису Максимову изводят собственные родственники, пытаясь поделить наследство. Подробности настоящей войны приводит издание KP.RU.

Квартирный вопрос

Народная артистка России Раиса Максимова, недавно отметившая свое 94-летие, страдает из-за нападок родных людей. Ее семья осталась недовольна тем, что актриса завещала свою квартиру родному внуку Мите, сыну Алексея, умершего в 2021 году от онкологии.

Речь идет о шикарной квартире в центре Москвы. Жилплощадь в 100 квадратных метров находится в элитном доме на Тверской, прямо напротив Кремля. Престижная недвижимость была приватизирована на Раису Максимову и ее сына Алексея. Перед смертью мужчина оставил долю своему внебрачному ребенку Мите, с матерью которого состоял в отношениях 13 лет. А актриса отписала семилетнему мальчику вторую половину по дарственной. Это и стало камнем преткновения для родных артистки.

Война за наследство

У Алексея Гриневича были законная жена Наталья и дочь Анна. Любовница мужчины и мать Мити Елена Шойко признается, что сама никогда не настаивала на разводе и не просила изменить статус их отношений. Вероятно, все так бы и закончилось, не начни Наталья воевать со свекровью за квартиру. Как только она узнала, что элитная недвижимость достанется Мите, тут же подала в суд, требуя свою часть наследства. К конфликту подключилась и дочь Анна. А признавшая внука Раиса Максимова сочла несправедливыми нападки родственников, которые даже не дают ей поставить памятник на могилу собственного сына, и решила тоже побороться за права наследника.

«Все остальное имущество подлежит разделу. У нотариуса мы увидели, что многие объекты недвижимости не заявлены в наследственной массе. Но они были приобретены в браке, хоть и оформлены на жену Алексея — Наталью Романовну. В них есть его супружеская доля, поэтому и они подлежат разделу», — рассказывает адвокат актрисы Павел Маркасов.

Стоит отметить, что Алексей был успешным бизнесменом, у которого было много имущества: квартиру в районе Арбата площадью в 150 квадратных метров, несколько домов на Рублевке, машины и банковские счета. Теперь все это должно быть разделено по закону, между всеми наследниками, среди которых есть и Митя.

«Более нелепой ситуации чем та, в которую себя поставила Наталья Романовна, которая рискует потерять значительно больше, чем может приобрести, я не встречал. Вместо того, чтобы прийти к Раисе Викторовне и попросить прощения, Наталья Романовна зачем-то затеяла войну с пожилой женщиной», — удивляется адвокат Раисы Максимовой.

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