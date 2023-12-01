Сбежала из Франции: как любовница Абдулова попала в монастырь

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Алексей Панков
Алексей Панков 124 0

Бывшая любовница Абдулова живет в крымском монастыре

Сбежала из Франции: как любовница Абдулова попала в монастырь

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

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Ларису Штейнман во время отношений со звездой советских экранов невзлюбили друзья артиста.

Народный артист РСФСР Александр Абдулов был настоящим секс-символом в СССР и прославился многочисленными романами. Лариса Штейнман — одна из самых известных любовниц актера — ушла в монастырь. Об этом сама женщина рассказала в эфире одного из федеральных каналов.

Штейнман призналась, что у Абдулова были друзья, которым она сильно не нравилась. Любовница актера пыталась бороться с алкоголизмом артиста, и это вышло ей боком.

«Я решила объявить борьбу с алкоголизмом Саши. А друзья его этого не простили. Они приходили ко мне домой и говорили: «Тебя рядом с ним не будет“», — вспоминала Штейнман.

Она добавила, что друзья Абдулова решили ее подставить. В результате пара рассталась. Штейнман успела пожить во Франции, однако сейчас вернулась в Россию. Женщина живет в монастыре, в Крыму.

«Живу в келье с другими матушками. Утренняя служба, затем утренняя трапеза. Когда я жила во Франции, то мы ели горячий круассан и кофе с молоком пили. Теперь пирожки с чесноком и луком», — заявила любовница артиста.

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