История любви Юдашкиных: «Три дня встречались, и Валя сделал мне предложение»

«Скороспелые» браки в основном заканчиваются разочарованием в партнере, разводом. Валентину Юдашкину и его избраннице Марине удалось доказать, что не каждый стереотип правдив.

Российский модельер Валентин Юдашкин в октябре 2023-го мог бы отметить 60-летний юбилей. Но болезнь оказалась сильнее. Именитого кутюрье не стало в минувшем мае.

Все тяжелые годы борьбы с раком колоссальную поддержку мужу оказывала его супруга Марина. Именно ее Валентин сильно благодарил в последнем своем интервью летом 2021-го. Об этом пишет издание aif.ru.

История большой любви

Пара встретилась в 1987-м. Юдашкину тогда было 24, его будущей жене –29. Валентин сделал предложение Марине уже после трех свиданий. Через десять дней они пошли в ЗАГС.

По словам Марины Владимировны, они познакомились в Центральном проектно-конструкторском бюро по макияжу и парикмахерскому искусству, где они оба трудились. Поначалу общались просто как коллеги.

«А потом как-то вышло: три дня встречались, и Валя сделал мне предложение. Я сразу согласилась. Минуту, наверное, думала. И то лишь потому, что меня это предложение застало врасплох… В октябре подали заявление, в январе сыграли свадьбу…», — делилась она при жизни мужа.

На вопрос о том, как ухаживал за ней художник-модельер, она в том интервью сообщила, что подарки, приятные слова, длительные ухаживания не столь важны для брака. Также она добавила, что в их случае «ухаживаться»-то некогда было, так как беспрерывно работали.

«С утра до вечера готовились к конкурсу в Чехословакии, возвращались часов в десять. Валентин ехал к себе домой, я — к себе. Утром снова встречались на работе, общались», — объясняла Марина Юдашкина столь быстрое вступление в брак.

Самый дорогой подарок от Юдашкина

Супруга заслуженного деятеля искусств России шутила, что не может припомнить, говорил ли ей когда-нибудь Валентин комплименты и преподносил ли подарки. Однако, самым главным подарком она считает рождение ребенка. В 1990 году на свет появилась дочь Юдашкиных Галина.

Секрет крепкой семьи

Для супругов измены считались неприемлемыми и ненужными, как и разлуки — на долгое время они никогда не расставались, предпочитая вместе заниматься как делами, так и досугом.

«Я уверена в своем муже. И в себе. А для чего мне любовник? Хочешь любовника — ну разведись и имей любовника. Зачем тогда жить, мучиться?! Любовника заводят, когда дома плохо. И мужчина любовницу заводит или потому, что он по натуре бабник, есть такой сорт людей, или потому, что ему дома плохо. Третьего не дано», — высказывалась Марина Юдашкина.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Юдашкина продала квартиру модельера в Нью-Йорке.