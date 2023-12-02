Четвертая жена Дэвида Линча подала на развод

Брак культового режиссера Голливуда с актрисой продлился 14 лет.

Культовый режиссер Дэвид Линч находится на грани развода со своей супругой Эмили Стоуфл. Об этом сообщает TMZ.

По данным американского таблоида, инициатором развода выступает супруга 77-летнего режиссера «Твин Пикс» и «Синего бархата». При этом Стоуфл требует единоличную опеку над их 11-летней дочерью, но не против того, чтобы Линч периодически встречался с ребенком. Кроме того, жена также претендует на гонорары Линча и просит внушительные алименты. Причины, по которым Стоуфл подала на развод, не разглашаются. Также неизвестно, заключала ли пара брачный договор.

Эмили Стоуфл является четвертой женой Дэвида Линча. Они официально зарегистрировали свои отношения в 2009 году.

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