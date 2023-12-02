«Независимости не осталось»: Кличко жестко раскритиковал Зеленского

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 23 0

Кличко: из-за Зеленского на Украине не осталось независимых институтов власти

«Независимости не осталось»: Кличко жестко раскритиковал Зеленского

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

Читайте нас в: Дзен Новости

По мнению мэра Киева, президент Украины привел страну к серьезным проблемам.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что действия Владимира Зеленского на посту президента Украины привели к печальным последствиям для страны. Об этом политик заявил в интервью изданию Spiegel.

По словам Кличко, Зеленский сделал все, чтобы на Украине почти не осталось независимых институтов власти, а страна движется к авторитаризму.

«На данный момент остался только один независимый институт, но на него оказывается огромное давление: местное самоуправление», — убежден мэр Киева.

Это не первое правдивое заявление Виталия Кличко. До этого он признавался, что власти Украины оказались не способны финансировать ВСУ и пытаются переложить бремя на мэрии городов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кличко раскрыл всю правду об отношениях с Зеленским.

-10° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 96%
89.76
1.18 97.91
1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:48
Певица Юлия Михальчик вышла в свет на последних месяцах беременности
19:36
Четвертая жена Дэвида Линча подала на развод
19:20
«Независимости не осталось»: Кличко жестко раскритиковал Зеленского
19:02
Новогодняя мистика? Какие люди родились 31 декабря и 1 января
18:48
Над Азовским морем успешно уничтожены две украинские ракеты С-200
18:34
Отрезали каленым железом и вставляли свинец: история самой безумной секты России

Сейчас читают

Разыскивается? Экс-участник группы «Мираж» Роман Жуков попал в денежный скандал
Два патриота России: SHAMAN встретился с танкистом Алешей из Белгорода
Певец Шарлот официально признал свою вину, суд заключил его под стражу — последние подробности по делу
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд