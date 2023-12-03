Отправила маму под нож: Боня после пластики взялась за операции родных

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева 111 0

Мать Виктории Бони планирует сделать пластическую операцию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

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Для чего пожилой женщине срочное и опасное преображение?

Бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» и модель Виктория Боня совсем недавно хвасталась фанатам, что гордится своей внешностью и проделанной работой с пластическими хирургами. Теперь же знаменитость решила преобразить и своего самого любимого и дорогого человека — маму Галину Ивановну.

Сейчас Боня находится в городе Дубай, куда прилетела совсем недавно. Как поделилась в своем личном блоге модель, Галина Ивановна приехала на обследование в клинику, чтобы проверить состояние перед предстоящей операцией. Однако Виктория призналась, что чувствует ее мама себя пока не очень хорошо.

«Мамуля у меня прям слегла сегодня. Или от стресса или от перелетов. Не знаю», — поделилась блогер.

По словам знаменитости, Галину Ивановну пока не готовы оперировать. Врачи порекомендовали сперва снизить сахар в крови, а также разобраться с «проблемой» лишнего веса.

«Мама прекрасно это понимает и знает. И сейчас ей выписали укольчики. Опять же вот этот укол, который поможет ей убрать вес», — рассказала Боня.

Речь идет о знаменитых уколах для похудения, которые в последнее время пользуются популярностью у многих молодых красавиц, мечтающих сбросить вес. Виктория Боня поделилась, что мама принимать препарат уже начала, но пока чувствует из-за него слабость в теле. По словам самой Галины Ивановны, после первого укола у нее совсем пропал аппетит и чувство голода. Главная цель — сбросить 15-20 килограммов.

Само преображение любимой родительницы назначено на 7 декабря. Немного ранее Боня признавалась, что планируется СМАС-лифтинг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Виктория Боня кардинально сменила образ.

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