Кризис среднего возраста? Зачем Виктория Боня кардинально сменила образ

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Алексей Панков
Алексей Панков 17 0

Психолог Корендясева: Виктория Боня сменила образ из-за внутреннего бунта

Кризис среднего возраста? Зачем Виктория Боня кардинально сменила образ

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Неужели у звезды есть комплексы?

В честь своего 44-летия Виктория Боня опубликовала пост в личном блоге, в котором заявила, что после пластики полностью довольна своим телом. Психолог Екатерина Корендясева в интервью изданию «Страсти» объяснила, зачем знаменитость решила сменить имидж.

По словам специалиста, каждый человек переживает несколько этапов, которые формируют его личность. К примеру, в три года ребенок понимает, что может самостоятельно делать какие-то выборы. В 12-14 лет у детей формируется собственная значимость в обществе, за пределами семьи. Иногда к 40 годам может начаться третья волна.

«На наши решения, как правило, влияют многие факторы. Говорят ли поступки Виктории о том, что она неуверенный в себе человек? Отчасти. Но мы не можем быть всегда и во всем уверены», — считает Корендясева.

Специалист добавила, что Боня ложится под нож хирурга в соответствии с личными пожеланиями. Вполне возможно, что у нее могут быть комплексы, как и у всех других людей.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боня спровоцировала слухи о скорой свадьбе. Недавно в жизни знаменитости появился новый мужчина.

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