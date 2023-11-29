Кризис среднего возраста? Зачем Виктория Боня кардинально сменила образ

Неужели у звезды есть комплексы?

В честь своего 44-летия Виктория Боня опубликовала пост в личном блоге, в котором заявила, что после пластики полностью довольна своим телом. Психолог Екатерина Корендясева в интервью изданию «Страсти» объяснила, зачем знаменитость решила сменить имидж.

По словам специалиста, каждый человек переживает несколько этапов, которые формируют его личность. К примеру, в три года ребенок понимает, что может самостоятельно делать какие-то выборы. В 12-14 лет у детей формируется собственная значимость в обществе, за пределами семьи. Иногда к 40 годам может начаться третья волна.

«На наши решения, как правило, влияют многие факторы. Говорят ли поступки Виктории о том, что она неуверенный в себе человек? Отчасти. Но мы не можем быть всегда и во всем уверены», — считает Корендясева.

Специалист добавила, что Боня ложится под нож хирурга в соответствии с личными пожеланиями. Вполне возможно, что у нее могут быть комплексы, как и у всех других людей.

Виктория Боня честно рассказала о предательстве: «Все мы через это проходим»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Боня спровоцировала слухи о скорой свадьбе. Недавно в жизни знаменитости появился новый мужчина.