Вся суть мифа: что произойдет, если постоянно пропускать завтрак

Действительно ли утренняя трапеза является самым важным приемом пищи за день?

Крепко устоявшееся убеждение гласит, что пропущенный завтрак может негативно сказаться на здоровье. В беседе с изданием Газета.ру врач-диетолог и врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, так ли это на самом деле и какие есть нюансы.

По ее словам, важно обращать внимание на собственные ощущения по утрам: если после пробуждения человек не испытывает чувства голода, он может позавтракать позже. Это никак не повлияет на его организм.

«В нашем обществе почему-то сложился упорный миф о том, что завтракать нужно обязательно после пробуждения. Якобы благодаря этому запускается метаболизм и другие важные процессы. На это могу сказать, что каждый человек индивидуален. Если ему не хочется есть по утрам, то это абсолютно нормально. Никакого вреда или пользы от того, что он поест через два-три часа после пробуждения, не будет», — объяснила врач.

Если, напротив, человек хочет есть сразу, как только открывает глаза, откладывать завтрак не стоит. К тому же, существуют отдельные категории людей, которым противопоказано пропускать завтрак, — это пациенты с хроническим гастритом, язвой и подобных заболеваниях.

А здоровые люди могут отталкиваться от своих особенностей. Каждый может завтракать в то время, в которое ему более комфортно, подчеркнула Тихомирова.

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