Влияет на кровь: эти три ошибки во время завтрака могут подорвать ваше здоровье

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 348 0

Диетолог Джоффр: употребление бананов на завтрак делает кровь вязкой

Влияет на кровь: эти три ошибки во время завтрака могут подорвать ваше здоровье

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Диетологи рассказали, чего стоит избегать во время первого приема пищи.

Недостаток жидкости и употребления бананов по утрам может негативно сказаться на здоровье. Как сообщает издание Pronews со ссылкой на выводы диетологов, несмотря на свою популярность, этот плод может принести больше вреда, чем пользы.

Оказывается, употребление по утрам бананов, богатых сахаром, может привести к повышенной вязкости крови. Особенно это касается пожилых людей. Врач-диетолог Дэрил Джоффр советует сочетать бананы с полезными жирами, чтобы этого избежать. К тому же, так повышается усвояемость полезных свойств бананов, например, клетчатки.

Кроме того, во время завтрака очень важно пить достаточное количество жидкости, это тоже влияет на самочувствие человека и помогает разжижать кровь. Также стоит избегать каш быстрого приготовления, но овсянка, приготовленная традиционным способом, все еще остается одним из самых полезных завтраков.

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