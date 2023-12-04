Большая ошибка: какой ингредиент нельзя использовать в салатах на Новый год

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 224 0

Опытные хозяйки знают, как сделать праздничные блюда более здоровыми.

Большая ошибка: какой ингредиент нельзя использовать в салатах на Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Новогодний стол невозможно представить без салатов. Одни являются традиционными и украшают праздник ежегодно, другие же пробуются впервые.

При этом большая их часть не является полезными для фигуры. Как сделать популярное праздничное блюдо более здоровым, рассказывает издание utro.ru.

Почти все салаты объединяет один продукт — майонез, который бьет рекорды по калорийности. Покупной обычно вреден для сердца и сосудов, так как в нем содержится большое количество соли, трансжиров и пальмового масла.

Вместо обычного магазинного соуса хозяйкам рекомендуют попробовать сделать майонез самим. Рецептов, как его приготовить, очень много в интернете.

Так продукт получится менее вредным и не будет иметь в составе ничего непроверенного. Кроме того, можно, не меняя рецепт, немного переделать салат.

В частности, прекрасной заменой колбасы в том же оливье может стать мясо курицы, либо индейки. Крабовые палочки можно заменить настоящим крабовым мясом, соленые огурцы — свежими.

Картошку способен заменить топинамбур. Отмечается, что даже горошек рекомендуется брать свежий — в консервированном чересчур много уксуса и соли.

Ранее 5-tv.ru писал, какие бактерии прячутся в упаковке паштета.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.76
1.18 97.91
1.03
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

14:33
Российские военные отразили пять атак боевиков ВСУ под Красным Лиманом
14:29
«Напряжение копится»: что о мужчине говорит тяга к «грязному» сексу
14:14
«В мире не собрать»: Залужный запросил у США миллионы снарядов для «деоккупации»
13:56
«Это их мнение»: Картаполов отреагировал на идеи увеличить срок службы в армии
13:54
Настоящий путь к счастью: как достичь душевного равновесия и гармонии
13:40
«Нет волшебного горшочка»: у США заканчиваются деньги на содержание Украины

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Против ее воли»: адвокат Федосеевой-Шукшиной ответил на новость о выселении актрисы
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Злопыхателям назло: SHAMAN «распилили» циркулярной пилой в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд