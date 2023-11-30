Закуска или угроза для жизни: какие бактерии прячутся в упаковке паштета

Паштет — довольно простая и вкусная закуска. Тем не менее иногда производители пренебрегают правилами ее приготовления, что ставит под угрозу здоровье человека.

Паштет — популярное блюдо с древними корнями. Считается, что первыми это блюдо готовили египтяне. Чтобы улучшить вкус утиного паштета, они даже кормили птиц сладким инжиром. Позже жители разных уголков Земли стали менять рецепт.

Как в продукт попадают кости, сухожилия и овощные отходы? Чем опасна такая закуска? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

Как и из чего готовят паштет

Сегодня о создании натурального продукта можно узнать на крафтовом производстве.

«Без муки, крахмала, химии, свинины и жиров. Это натуральное производство. Все из отечественного сырья и по авторским рецептурам, то есть по моим», — уточнила руководитель предприятия Алена Балуева.

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Однако у продукции такой фирмы стандарты ГОСТ отсутствуют.

«Мы не придерживаемся ни в коем случае. Мы не придумываем какие-то новые продукты, блюда. Берем хорошо знакомые всем, но интерпретируем их в новом виде», — рассказала Балуева.

Производитель уверяет: никакой химии в производстве не применяют. И называет миссией предприятия приучение покупателя к новым ярким вкусам.

«Мы используем только нитритную соль, фосфат. И мы сейчас приступили еще к дополнительной добавке. Это экстракт розмарина. Это природный консервант», — подчеркнула руководитель.

А из чего делают паштеты по госстандарту?

«По ГОСТу ни мясо птицы, ни мясо птицы механической обвалки, ни крахмал, ни другие пищевые добавки (консерванты, загустители, эмульгаторы) в паштет не добавляются», — отметила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Если производитель планирует удешевить продукт, то мясо заменяют на кости, сухожилия. В паштет могут попасть даже овощные очистки. В продукт собственного приготовления вряд ли такое кто-то добавит.

Чем паштет опасен для здоровья

Чтобы разобраться, безопасно ли есть покупные деликатесы, была проведена проверка двух разных паштетов. Один приобрели в супермаркете, второй — на сайте объявлений.

Перед употреблением стоит обратить внимание на запах и цвет паштета.

«Если продукт в процессе приготовления или хранения подвергался высоким температурам, то там разводятся патогенные бактерии», — подчеркнула гастроэнтеролог Елена Зятенкова.

Также врач отметила, что при употреблении некачественного блюда у пациента может возникнуть тошнота, рвота, головная боль и боль в животе. У него будут все признаки пищевого отравления.

Причиной проблем со здоровьем могут стать клостридии ботулизма, которые появляются, если во время консервации в тару попала грязь. В отсутствии кислорода данные бактерии выделяют опасные для человека ботулотоксины.

«В случае с Clostridium botulinum отравление может закончиться летальным исходом», — отметила руководитель испытательного центра ФГБУ ВГНКИ Ольга Иванова.

Что же получается: лучше вообще не есть паштеты? Нужно обратиться к результатам проверки.

«При исследовании двух образцов паштета было установлено соответствие сырьевого состава, заявленного производителем. Второй паштет был исследован как фермерский продукт, состав которого представлен не был. В результате мы проверили его на ДНК всех видов продуктивных животных и установили наличие ДНК курицы, что свидетельствует о том, что данный паштет изготовлен из мяса птицы», — поделилась эксперт Иванова.

Оба продукта оказались безопасными для здоровья. Однако покупателям стоит быть осторожнее. При выборе паштета нужно обращать внимание на этикетки. После покупки соблюдать правила хранения. Закуску домашнего производства следует употребить в течение 24 часов.

Как приготовить домашний паштет

Домохозяйка Светлана Гранкина готовит блюдо из куриной печени.

«Для паштета нам нужны будут печень, морковка, лук, масло сливочное, лавровый лист, перец и соль», — перечислила она.

Светлана любимую закуску делает по собственному рецепту и никогда не покупает готовую в магазине.

«Первый этап: мы наливаем воду в кастрюльку и ставим, чтобы она у нас закипела. Она закипит, мы туда кладем соль, лавровый лист, перчик. И в кипящую воду будем класть печень. Потом, пока у нас она варится 15 минут, мы будем жарить лук с морковкой», — рассказала Гранкина.

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Дальше — обжарка, измельчение блендером. И готово. Приготовление паштета занимает 40 минут. За это время можно сходить до ближайшего магазина и купить готовый деликатес. Или заказать фермерский продукт через интернет.

«Сейчас он остынет, мы его переложим в пиалочку, на 30 минут в холодильник. Потом можно мазать на бутерброды», — объяснила домохозяйка.

По ее словам, также в продукт можно добавить мускатный орех, мед, перец.

«У каждого свой вкус. Что захотел, то и положил», — подчеркнула Гранкина.

Это и есть решающий фактор. По мнению Светланы, личный выбор продуктов исключает неприятные сюрпризы. Еще один плюс — наличие точной информации о степени свежести блюда.