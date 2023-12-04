Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа зафиксировали в Бельгии

В Бельгии зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию охраны здоровья животных (WOAH).

По данным организации, из-за болезни скончались 95 птиц на фабрике в северо-западной части Бельгии. Кроме того, пришлось уничтожить свыше 20 тысяч домашних птиц.

Reuters отмечает, что вспышка зафиксирована в населенном пункте, расположенном недалеко от Франции. Обычно птичий грипп фиксируют в Европе осенью и зимой, вспышки уже были на фермах в Нидерландах и Германии.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, гонконгский грипп не так страшен и является обычным сезонным гриппом. Наиболее опасными врач назвал свиной и птичий гриппы.