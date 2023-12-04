Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа зафиксировали в Бельгии

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 37 0

Из-за болезни пришлось уничтожить свыше 20 тысяч домашних птиц.

Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа зафиксировали в Бельгии

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Читайте нас в: Дзен Новости

В Бельгии зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию охраны здоровья животных (WOAH).

По данным организации, из-за болезни скончались 95 птиц на фабрике в северо-западной части Бельгии. Кроме того, пришлось уничтожить свыше 20 тысяч домашних птиц.

Reuters отмечает, что вспышка зафиксирована в населенном пункте, расположенном недалеко от Франции. Обычно птичий грипп фиксируют в Европе осенью и зимой, вспышки уже были на фермах в Нидерландах и Германии.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам доктора медицинских наук, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, гонконгский грипп не так страшен и является обычным сезонным гриппом. Наиболее опасными врач назвал свиной и птичий гриппы.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.76
1.18 97.91
1.03
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

14:33
Российские военные отразили пять атак боевиков ВСУ под Красным Лиманом
14:29
«Напряжение копится»: что о мужчине говорит тяга к «грязному» сексу
14:14
«В мире не собрать»: Залужный запросил у США миллионы снарядов для «деоккупации»
13:56
«Это их мнение»: Картаполов отреагировал на идеи увеличить срок службы в армии
13:54
Настоящий путь к счастью: как достичь душевного равновесия и гармонии
13:40
«Нет волшебного горшочка»: у США заканчиваются деньги на содержание Украины

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Против ее воли»: адвокат Федосеевой-Шукшиной ответил на новость о выселении актрисы
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
Злопыхателям назло: SHAMAN «распилили» циркулярной пилой в Петербурге

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд