Нужен коллективный иммунитет: в чем особенности и опасность гонконгского гриппа

Как этот штамм повлияет на эпидсезон?

Гонконгский грипп не так страшен и является обычным сезонным гриппом. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, бояться штамма гонконгского не стоит, потому что он не опаснее, чем все остальные десятки вирусов гриппа. Наиболее опасными врач назвал свиной и птичий гриппы.

«Это обычной сезонный грипп, он приходит практически каждый год. У нас он есть во всех вакцинах, к нему у населения всего мира огромный иммунитет», — отметил эксперт.

В России уже выявили первые случаи заболевания гонконгским гриппом, которые зафиксированы в Тюменской области. Одним из отличительных особенностей этого гриппа является быстро проявление симптомов: повышение температуры тела, озноб, боль в глазах, воспаление на слизистой носа и горла.

При этом одновременного развития гонконгского гриппа и коронавируса, который по-прежнему фиксируется в стране, быть не может. По словам врача, развиваться все равно будет один вирус, который раньше попал в организм человека.

Опасаться гонконгского гриппа следует людям с хроническими заболеваниями. При проявлении симптомов лучше сразу обратиться к врачу.

«Гонконгский грипп появился где-то с 1968 года. Он протекал тяжело, и была пандемия, потому что в мире не было переболевших и коллективного иммунитета. Сейчас ситуация совсем другая, практически безопасная», — добавил врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ждать ли новой пандемии опасного вируса.