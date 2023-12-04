Прощай, «мой любимый тигр»: близкие похоронили экс-любовника Волочковой

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 190 0

Экс-любовника Волочковой Кузнецова похоронили и скрывают место похорон

Прощай, «мой любимый тигр»: близкие похоронили экс-любовника Волочковой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Семья проводила мужчину в последний путь в минувшую субботу. Но почему никто не говорит точное место погребения?

Бывшего любовника балерины Анастасии Волочковой — банщика Сергея Кузнецова — похоронили после трагического случая в СИЗО. Тело мужчины обнаружили несколько дней назад в камере, где он ожидал приговора по делу об избиении собственной супруги Анастасии Михайлиной, передает StarHit.ru.

Сама балерина Волочкова еще никак не комментировала похороны экс-бойфренда, а вот близкие люди покойного Кузнецова отмечают: они специально не разглашают место захоронения тела. Вдова мужчины убита горем, несмотря на скандалы в семье перед случившимся.

«Я теперь не смогу никогда сказать тебе „мой любимый тигр“. Только слезы и тишина… Сердце разрывается от потери. Теперь ты только с небес будешь смотреть на меня и будешь моим ангелом-хранителем», — поделилась женщина после похорон.

По данным издания, процессию организовали в минувшую субботу, 2 декабря. Вдова Кузнецова утверждает, что не держала обиды на мужа и очень ждала его возвращения из СИЗО. Но случиться этому было не суждено. По факту трагедии организовали проверку: не исключается, что экс-любовник Волочковой решил добровольно уйти из жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мимолетный роман с Волочковой прославил Сергея Кузнецова.

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