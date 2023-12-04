Страшные последствия: чем рискуют люди при сидячей работе

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 13 0

Врач Принц рекомендовала чередовать работу сидя и стоя

Страшные последствия: чем рискуют люди при сидячей работе

Фото: www.globallookpress.com / David Oxberry

Читайте нас в: Дзен Новости

Офисным служащим стоит обратить на это особое внимание.

Долгое нахождение в сидячем положении опасно для здоровья. Врач-превентолог Ванесса Принц рассказала изданию Газета.ру о рисках такой работы.

По словам специалиста, в данном положении пережимаются артерии, сосуды, также нарушается кровоток. Это может обернуться застоем лимфы, что, в свою очередь, может вызвать отек ног даже у человека без проблем со здоровьем.

«Сидение опаснее для сердца, чем поспать подольше или перележать в постели, и более пагубно сказывается на сосудах, чем движение», — сообщила врач.

Она подчеркнула, что сидение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, вместе с тем увеличивается риск стремительного набора веса, возможны нарушение уровня холестерина и гликированного гемоглобина в крови.

Как не повредить здоровье в офисе

Отмечается, что, если человек проводит весь день в офисном кресле, ему нужно периодически менять положение и делать небольшие перерывы. Например, вставать на полчаса, а не сразу садиться, чтобы снизить риск пережатия сосудов и давления.

Кроме того, более эффективной будет замена стояния ходьбой на месте или походом в другой отдел. Также, по рекомендации Принц, очень полезна попеременная работа стоя и сидя.

«Так увеличивается расход калорий, улучшается кровоток, а также снижается дискомфорт для опорно-двигательного аппарата — важно чередовать и знать меру», — поделилась эксперт.

Лучше следует начинать от 30-45 минут в день с последующим увеличением интервала до двух часов стоя. Сидячее и стоячее положение, как посоветовала врач, нужно чередовать с легкой суставной разминкой, внедрить пятиминутные упражнения и ходьбу от пяти до семи тысяч шагов в день.

Ранее 5-tv.ru писал, что такое геморрой и можно ли его лечить.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.76
1.18 97.91
1.03
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

17:27
Страшные последствия: чем рискуют люди при сидячей работе
17:12
Путин вручил премию «Волонтер года» Наталье Аминевой из Воронежа
17:12
Йога для занятых: лучшие методики на несколько минут в день
17:10
Прощай, «мой любимый тигр»: близкие похоронили экс-любовника Волочковой
17:06
Twitch и Pinterest получили штрафы за неудаление запрещенных роликов
16:57
Вызывают неприязнь? Что мужчины на самом деле думают о «дутых» губах у женщин

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Напряжение копится»: что о мужчине говорит тяга к «грязному» сексу
По методичке Гитлера: почему Украина бросает детей на передовую
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд