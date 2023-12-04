Умер звезда фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» Сергей Кустов

Фильмография артиста хоть и небольшая, но зато проекты, в которых он участвовал, известны практически каждому.
Фото: Криштул Борис / Фотохроника ТАСС
В возрасте 77 лет скончался советский и украинский актер Сергей Кустов, известный по роли мушкетера в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Возвращение мушкетеров». Причина смерти артиста не уточняется.
Печальную весть сообщила пресс-служба Первого академического театра для детей и юношества во Львове, в котором Кустов служил до конца жизни с 1968 года. За свою карьеру он сыграл на сцене театра более ста ролей.
Артист также известен и другими ролями в кино. Среди них — «Порт», «Город с утра до полуночи», «Государственная граница» и сериал «Анна Герман».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер автор песен «Наша служба и опасна, и трудна» и «Королева красоты» Анатолий Горохов.
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