Умер автор песен «Наша служба и опасна, и трудна» и «Королева красоты» Горохов

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 35 0

Поэт-песенник написал строки к композициям, известных по исполнению Муслима Магомаева и Анны Герман.

Умер автор песен «Наша служба и опасна, и трудна» и «Королева красоты» Горохов

Фото: фото из открытых источников

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На 86-м году жизни скончался известный советский и российский поэт-песенник Анатолий Горохов. По сведениям портала kino-teatr.ru, автор десятков шлягеров ушел из жизни 30 ноября.

Соответствующую информацию подтвердила РИА Новости и жена Горохова — актриса Ада Шереметьева. Причина смерти не названа.

Горохов является автором известной песни «Наша служба и опасна, и трудна» из сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи». Также он написал еще множество хитов, знакомых каждому россиянину. Среди них — «Королева красоты», «Будь со мной», «Мир на двоих» для Муслима Магомаева, «Звездный сон» и «Колыбельная» для Анны Герман и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер герой песни «Батяня-комбат» генерал Александр Солуянов.

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