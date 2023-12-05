«Важно для всего мира»: как сотрудничество РФ и ОАЭ поможет наладить мировой климат

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 35 0

Глава РФПИ Дмитриев: партнерство РФ и ОАЭ в климатической сфере важно для мира

Фото, видео: Reuters / THOMAS MUKOYA; 5-tv.ru

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Российскую делегацию в Климатической конференции ООН представляет генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Сотрудничество России с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в климатической сфере важно для всего мира и имеет большие перспективы. Такое заявление сделал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, который сейчас находится на Климатической конференции ООН и представляет интересы России.

«Не случайно крупнейшая тематическая встреча лидеров в мире проходят именно в Эмиратах в этом году. Россия там очень хорошо представлена», — отметил Дмитриев.

По его словам, на саммите прозвучало много инициатив по совместным инвестициям и по климатической повестке в целом. Сейчас перед миром стоит серьезная задача — оставить глобальное потепление, которое влияет на климат.

«Все понимают, что Россия во многом является легкими планетами. У нас очень много лесов — поглощающих факторов для углекислого газа. И, соответственно, сотрудничество России с Эмиратами в климатической сфере — очень перспективное, важное для всего мира сотрудничество», — заявил глава РФПИ.

Конференция ООН по изменению климата (СОР 28) проходит в Дубае с 30 ноября по 12 декабря. На саммит приехали делегации из более чем 150 стран — они будут обсуждать проблемы с климатом и их влияние на жизнь человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РФПИ подписал соглашение по платформе для внедрения Искусственного Интеллекта.

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