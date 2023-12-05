«Оставьте меня в покое»: Лавров резко ответил фотографу на совете ОБСЕ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 74 0

Лавров попросил фотографа на СМИД ОБСЕ оставить его в покое

«Оставьте меня в покое»: Лавров резко ответил фотографу на совете ОБСЕ

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Официальный представитель МИД России объяснила это тем, что журналисты не верят в присутствие российского министра на встрече.

Глава МИД России Сергей Лавров резко отреагировал на действия фотографа в ходе совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье. Инцидент объяснила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Лавров во время заседания прервал свое выступление и произнес: «Can you leave me alone, please» (Оставьте меня в покое, пожалуйста. — Прим. ред.). Однако тогда было непонятно, кому он адресовал резкую фразу. По словам Захаровой, министр обращался к фотографу, который слишком близко подобрался для съемки.

«Просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам», — объяснила Захарова в эфире одного из федеральных телеканалов.

Официальный представитель МИД России также заметила, что фраза Лаврова теперь на Западе используется как мем, якобы говорящий об изоляции страны.

Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ состоялось в Северной Македонии, встречи министров иностранных дел проходили 30 ноября и 1 декабря. Лавров прилетел на встречу в первый же день. Правда, маршрут полета пришлось изменить. Вместо пролета через Болгарию дипломатический порт полетело в Македонию через Грецию.

Как отметил позднее Лавров, его американские коллеги госсекретарь США Энтони Блинкен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сбежали с заседания ОБСЕ. Хотя успели сделать фото, но без российского министра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лавров осадил немецкую журналистку в ходе заседания СМИД ОБСЕ.

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