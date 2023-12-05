Сотни миллионов: МВД арестовало все имущество экс-депутата Гольдмана

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 30 0

МВД арестовало имущество экс-депутата Гольдмана на 830 миллионов рублей

Сотни миллионов: МВД арестовало все имущество экс-депутата Гольдмана

Фото: Пресс-служба заксобрания Красноярского края / Sobranie.info

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Бизнесмен и бывший политик подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах.

МВД наложило арест на имущество бывшего депутата заксобрания Красноярского края, бизнесмена Романа Гольдмана. Об этом на пресс-конференции, прошедшей 5 декабря 2023 года, рассказал начальник Главного управления МВД России по региону Александр Речицкий.

По данным главы регионального полицейского главка, арестованы не только активы, принадлежащее компании «Гольдман Групп», но и его личное имущество.

«Наложен арест на 383 объекта стоимостью около 830 миллионов рублей, принадлежащих „Гольдман Групп“. Арестовано в том числе и личное имущество Романа Гольдмана», — сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

Сообщается, что сейчас Роман Гольдман находится за границей, куда экс-депутат вылетел 30 октября. Готовится постановление об объявлении в международный розыск, а также ходатайство об аресте бизнесмена.

Напомним, по данным 5-tv.ru, Романа Гольдмана подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие считает, что предприниматель обманул тысячи вкладчиков своего кооператива. Ущерб, который принес бизнесмен, уже оценивается в более чем миллиард рублей. В офисах его компаний прошли обыски.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вертолет Ми-2 экстренно приземлился на Ставрополье.

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