Вертолет Ми-2 экстренно приземлился на Ставрополье

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 78 0

Что случилось с воздушным судном?

Вертолет Ми-2 экстренно приземлился на Ставрополье

Фото: 5-tv.ru

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Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае. О происшествии сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в результате погибших и пострадавших нет. Власти Ставропольского края считают, что причиной экстренной посадки мог стать отказ одного из двигателей.

«Согласно предварительным данным, причиной случившегося мог стать отказ одного из двигателей», — написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

Губернатор уточнил, что все случилось около десяти часов утра. Вертолет сел в поле у станицы Незлобной, недалеко от автодороги Пятигорск — Георгиевск. По словам Владимирова, борт принадлежит коммерческой компании, утром он совершал облет нефтепровода.

В момент случившегося в вертолете находились два человека, они не пострадали. На месте работают экстренные службы, добавил Владимиров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему экстренную посадку в Челябинске пришлось совершить самолету авиакомпании Nordwind, выполнявшего рейс № 472 по маршруту Новосибирск — Сочи.

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