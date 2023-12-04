Вертолет Ми-2 экстренно приземлился на Ставрополье

Вертолет Ми-2 совершил экстренную посадку в Ставропольском крае. О происшествии сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, в результате погибших и пострадавших нет. Власти Ставропольского края считают, что причиной экстренной посадки мог стать отказ одного из двигателей.

«Согласно предварительным данным, причиной случившегося мог стать отказ одного из двигателей», — написал в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

Губернатор уточнил, что все случилось около десяти часов утра. Вертолет сел в поле у станицы Незлобной, недалеко от автодороги Пятигорск — Георгиевск. По словам Владимирова, борт принадлежит коммерческой компании, утром он совершал облет нефтепровода.

В момент случившегося в вертолете находились два человека, они не пострадали. На месте работают экстренные службы, добавил Владимиров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему экстренную посадку в Челябинске пришлось совершить самолету авиакомпании Nordwind, выполнявшего рейс № 472 по маршруту Новосибирск — Сочи.