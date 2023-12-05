Приготовить по силам любому: как удивить всех салатом на Новый год

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 54 0

Получится неожиданно, но главное — вкусно.

Приготовить по силам любому: как удивить всех салатом на Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Jürgens / CHROMORANGE

Новый год уже совсем близко, а многие хозяйки в недоумении, чем же удивить родных и близких в праздничную ночь. Издание utro.ru публикует рецепт вкусного и необычного салата, который никто не ожидает увидеть на столе. Для приготовления вам понадобятся:

  • Картофель — три-четыре штуки;
  • Яйца — три штуки;
  • Грудка куриная копченая — 200 граммов;
  • Сыр — 100 граммов;
  • Огурец — одна штука;
  • Масло растительное;
  • Майонез по вкусу.

Первым делом вам необходимо нарезать картофель ломтиками и варить его на протяжении семи минут. После этого ломтики следует просушить и отправить в кипящее масло до появления хрустящей корочки.

Затем режем куриную грудку, смазываем дно формы майонезом, выкладываем сверху нарезанное мясо и сверху добавляем еще один слой майонеза. Натираем сыр и выкладываем им слой, после чего опять проходимся майонезом.

Огурец нарезаем мелкими кубиками и отправляем в форму, добавляем в салат еще один слой майонеза. В конце добавляем слой тертых вареных яиц и майонеза, после чего достаем салат из формы и украшаем его картофельными дольками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой ингредиент нельзя использовать в салатах на Новый год.

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